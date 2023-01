Zoon van drugsbaas ‘El Chapo’ opgepakt in Mexico

Bij een militaire operatie in het noordwesten van Mexico is een van de zonen van de vroegere Mexicaanse drugskartelbaas Joaquin Guzman, beter bekend als ‘El Chapo’, gearresteerd. Ovidio Guzman werd gevangengenomen in de stad Culiacan in de deelstaat Sinaloa, zo melden Mexicaanse media donderdag.

‘El Chapo’ zit in een Amerikaanse gevangenis, nadat hij in 2019 in de VS tot een levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld. Ovidio Guzman en zijn broers hebben sindsdien een deel van diens Sinaloa-kartel overgenomen. Ze worden in Mexico beschouwd als een van de belangrijkste handelaars in de drug fentanyl.

Ovidio Guzman was in 2019 al eens gearresteerd. Maar hij werd later op bevel van president Andres Manuel Lopez Obrador vrijgelaten om zware gevechten tussen criminelen en veiligheidstroepen te voorkomen.

Na de operatie van donderdag zijn in Culiacan dan toch hevige gevechten uitgebroken tussen de veiligheidsdiensten en vermoedelijke bendeleden. Er werden bussen en vrachtwagens in brand gestoken. Gouverneur Ruben Rocha Moya heeft mensen opgeroepen om thuis te blijven. Scholen en openbare gebouwen werden gesloten.

El Chapo, die een kwarteeuw aan het hoofd stond van het machtige Sinaloa-kartel, werd beschouwd als de machtigste drugshandelaar ter wereld. Hij zou op 25 jaar tijd 1.200 ton cocaïne de VS hebben binnengesmokkeld en zou ook de opdracht hebben gegeven voor tal van moorden.