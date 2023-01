Revelaties tekenen bij, zweren bij data en weinig nieuwkomers verwacht: dit moet u weten over Cercle Brugge bij de start van 2023

2022 was sportief een gezegend jaar voor Cercle Brugge, een grand cru zelfs. Het beste jaar ook sinds 2010. Minstens even goed doen in 2023 wordt nu het grote doel. Zaterdag tegen Westerlo wil groen-zwart een eerste keer bevestigen. Haalbaar, want in 2022 konden enkel KV Oostende en Antwerp winnen op Cercle. Dit moet U weten over Cercle bij de start van een nieuwe jaargang.

Nieuw contract voor revelaties

Dominik Thalhammer behaalde op een gegeven moment 24 op 30 met Cercle. Dit record zal Miron Muslic nu niet kloppen, maar de gewezen assistent nam met succes over en reed tot dusver een mooi parcours. Het leverde hem al snel een verbeterd contract op. Dat was ook het geval voor de jonge verdediger Christian Ravych, die gratis overkwam van Club Brugge, maar op een gegeven moment doorbrak en vaste waarde werd. Ravych tekende prompt bij. Ook voor Thibo Somers en Charles Vanhoutte ligt een nieuw contract klaar. Dino Hotic twijfelt nog.

Geen invasie van nieuwkomers

De bedreigde ploegen zoals KV Oostende, KV Kortrijk en Zulte Waregem zijn momenteel volop bezig met de rekrutering van nieuwe spelers. Cercle kan veeleer naar boven dan naar beneden kijken. Er is kwaliteit genoeg, zelfs al blijven Utkus en Sousa langdurig uit en vielen ook Ravych en Van der Bruggen meerdere weken weg. Heitor vertrok terug naar Brazilië, maar er kwam een jonge Jamaicaan bij in zijn plaats. Ximines is een rechtsachter die voorlopig voor Jong Cercle zal spelen. Velkovski en Larade mogen ook nog weg. Sportief directeur Carlos Avina zoekt nog twee versterkingen.

Het belang van data

Cercle zweert bij data-analyse. Alle spelers worden dagelijks gescreend. In het begin was er argwaan, maar de resultaten bewijzen nu het tegendeel. Cercle is ook een piepjonge ploeg, een van de jongste in Europa zelfs. In 2022 behaalde het 46 punten, goed voor de achtste plaats over heel het jaar en het beste resultaat sinds 2010. Thuis verloor Cercle slechts twee keer en dit tegen Oostende en Antwerp. Kévin Denkey was de zesde beste schutter met twaalf goals. Liefst acht spelers werden geselecteerd voor hun nationale ploeg en vijf voor de U23. Vier spelers – Ravych, Torres, Kehrer en Wilke – debuteerden op het hoogste niveau.

CEO ad interim

Ben Lambrecht maakte snel carrière in het voetbal. Hij drukte op zijn manier zijn stempel op Cercle en dat leverde hem na anderhalf jaar een topjob als nieuwe CEO van AS Monaco op.

Cercle valt ook nog onder zijn hoede. De West-Vlaming Pascal Platteau werkte samen met Lambrecht bij Coca Cola. Laatstgenoemde haalde Platteau als financiële man naar Cercle. Platteau is nu CEO ad interim maar de kans is groot dat het een vaste benoeming wordt, gezien hij een vertrouweling van Lambrecht is en het beleid kan verder zetten.