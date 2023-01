Kevin McCarthy haalt in zevende ronde opnieuw te weinig stemmen om ‘Speaker of the House’ te worden

Hoe werkt de stemming?

De Republikeinen hebben momenteel met 222 leden de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. In totaal zijn er 435 leden. Om verkozen te worden als voorzitter of ‘Speaker of the House’ moet een kandidaat de meerderheid achter zich kunnen scharen, wat betekent dat hij/zij minstens 218 stemmen moet halen.

Die drempel kan wel zakken, wanneer parlementsleden niet aanwezig zijn of ‘present’ stemmen. In dat laatste geval brengen ze geen stem uit voor een kandidaat. In de vierde, vijfde en zesde stemronde deed een Republikeinse vertegenwoordiger van Indiana dat bijvoorbeeld. Daardoor heeft een kandidaat genoeg aan 217 stemmen. Ook Nancy Pelosi, de voormalige Speaker, haalde het in 2021 bijvoorbeeld met 216 stemmen.

Het Huis kan geen nieuwe wetten stemmen en er kunnen geen nieuwe leden de eed afleggen zolang er geen Speaker is verkozen. Het is de eerste keer in honderd jaar dat er meer dan één verkiezingspoging nodig is en een caucus zijn kandidaat niet in de eerste ronde kiest. De laatste keer dat de nieuwe Speaker niet in één ronde kon worden verkozen was in 1923. Toen waren er negen stemrondes nodig, in 1869 zelfs zestig.