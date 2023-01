Ajax vindt nieuwe doelman in Spanje en stuurt gewezen Anderlecht-speler naar de hekkensluiter in La Liga

Inclusief bonussen wordt er meer dan 10 miljoen euro betaald voor de sluitpost. Trainer Alfred Schreuder zocht een ervaren goalie naast de drie keepers Jay Gorter (22), Remko Pasveer (39) en Maarten Stekelenburg (40). Rulli zal niet de enige aankoop van de Amsterdammers zijn. Naast een rechtsbuiten staat ook nog een centrale verdediger op het wensenlijstje van Schreuder, die afscheid nam van Daley Blind.

Ajax is actief op de transfermarkt omdat het zich na het vertrek van diverse basisspelers in de zomer onvoldoende heeft versterkt met het oog op de landstitel.

© Getty Images

Ervaring, maar jonger dan concurrentie

Rulli was tweede doelman bij Argentinië achter penaltykiller Emiliano Martinez, die Nederland vorige maand in de strafschoppenserie de das omdeed in de kwartfinales van het WK. Rulli kwam in Qatar niet in actie voor de kersverse wereldkampioen.

Met Rulli hoopt Ajax een ervaren, maar vanzelfsprekend jongere doelman dan Pasveer en Stekelenburg in huis te halen. De Argentijn komt uit de jeugdacademie van Estudiantes en speelde in totaal vijftig wedstrijden in het eerste elftal van de club, die hem verkocht aan het Uruguayaanse Deportivo Maldonado. In 2014 ging Rulli op huurbasis naar Real Sociedad, waarna Manchester City hem in 2016 voor 4 miljoen euro van de Uruguayaanse eigenaar kocht en direct weer aan Sociedad en later aan Montpellier verhuurde.

Uiteindelijk tekende Rulli een vierjarig contract bij Villarreal. In dienst van die club baarde hij in mei 2021 het meeste opzien door ten koste van Manchester United de Europa League te winnen. Rulli scoorde in de noodzakelijke penaltyreeks zelf de twintigste penalty en stopte vervolgens die van David de Gea. In totaal heeft Rulli 331 wedstrijden in het betaalde voetbal gespeeld.

© BELGA

Magallan (ex-Anderlecht) ruilt Ajax voor Elche

Elche, de hekkensluiter in La Liga, heeft zich donderdag versterkt met verdediger Lisandro Magallan. De 29-jarige Argentijn, die vorig seizoen nog aan de slag was bij Anderlecht, komt transfervrij over van Ajax, waar hij eerder op de dag zijn contract liet ontbinden. Bij Elche ondertekende hij een overeenkomst tot het einde van het seizoen.

Elche heeft de meest gepasseerde defensie van La Liga. De Zuid-Spaanse club was op zoek naar defensieve versterking en vond die in Amsterdam. Bij Ajax was Magallan overbodig. Hij kwam er dit seizoen maar twee keer in actie. Vorig seizoen verhuurde de Nederlandse recordkampioen de Argentijn aan Anderlecht. Daar maakte hij dertig keer zijn opwachting.

De voorbije jaren kwam hij op uitleenbasis van Ajax ook uit voor het Italiaanse Crotone en het Spaanse Alavés.