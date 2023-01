RSV, corona en griep doen de ziekenhuizen kreunen. Er is een toestroom aan patiënten en ook het personeel blijft niet gespaard van de zogenaamde ‘tripledemic’. Het UZ Leuven stelt niet-dringende zorg uit. Maar er is meer: de zorgsector zelf hangt aan het infuus . Een geriater en drie verpleegkundigen getuigen hoe moeilijk het is om overeind te blijven.