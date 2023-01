De jury kreeg de beelden te zien van de vernietigende kracht van de bom in metrostation Maalbeek. — © BELGA

Groter kan een contrast niet zijn. Eerst urenlang debat over naaktfouilles, en hun wettelijkheid. En dan, in de late middag, de gruwel van Maalbeek. De verschrikkelijke beelden van angst, terreur en verminking. De jury van het Brusselse terreurproces moest naar adem happen. En in de assisenzaal hing plots een beklemmende stilte.