Hard vs. onzacht in West-Vlaanderen: degradatiestrijd lijkt West-Vlaams onderonsje te worden

Drie clubs op een zakdoek van elkaar én in het klassement van de Jupiler Pro League. De degradatiestrijd is (voorlopig?) vooral een West-Vlaams onderonsje, want Zulte Waregem, KV Kortrijk en KV Oostende bezetten drie van de laatste vier plaatsen in onze competitie. Zij voelen de hete adem van 1B en dat heeft zo zijn gevolgen op de transfermarkt.

De transfermarkt is amper vijf dagen open en toch hebben de West-Vlaamse clubs in de degradatiezone hun slag al (deels) geslagen. KV Oostende huurt de 18-jarige Pierre Dwomoh van Antwerp en kocht de Kroatische verdediger Matej Rodin. KV Kortrijk haalde al de transfervrije centrale verdediger Christialino Atemona en kocht aanvaller Martin Regali. En ook Zulte Waregem zat niet stil. Ruud Vormer wordt gehuurd van Club Brugge en gisteren kwam er nog meer ervaring binnen: Christian Brüls van STVV legde zijn medische tests af en tekent voor 2,5 jaar bij Essevee.

Geld is er nochtans amper. KV Oostende zal dankzij zijn buitenlandse investeerders “nooit in nefast financieel vaarwater” komen, maar moet toch niet te gek doen. Bij Zulte Waregem en KV Kortrijk is het nog een ander verhaal. De eerste heeft geen buitenlandse eigenaar, de tweede wel, maar die investeert niet in de club. “Tussen 2018 en 2022 is er door twaalf kleine clubs 166 miljoen euro kapitaalsverhoging doorgevoerd. Wij? Nul euro! Dan kun je niet concurreren”, zei algemeen manager van KV Kortrijk Matthias Leterme onlangs nog. Frustrerend, want met de komst van clubs met rijke eigenaars zoals Westerlo, OHL, Union en Antwerp in 1A wordt het steeds minder evident om zonder in de Belgische hoogste voetbalklasse te blijven.

© BELGA

Sneller toeslaan

Vandaar de transfers dus. Uit sportieve noodzaak, want er zijn dit seizoen maar liefst drie zakkers en KVO, KVK en Zulte Waregem bengelen dus samen met Seraing onderin. En ook al leert de geschiedenis ons dat wintertransfers vaak niet meteen renderen, de clubs kunnen bijna niet anders. Ze moeten íets proberen om het tij in het klassement te keren.

Of het dan paniekaankopen zijn? Nee, zeggen de clubs. Al geven ze wel toe dat ze sneller dan normaal handelen deze wintermercato, nu ze onderaan het klassement staan. Afwachten tot er zich eind januari opportuniteiten voordoen op de markt heeft dan ook weinig zin. Dan zijn er alweer vijf competitiewedstrijden en een bekerwedstrijd voorbij en kan het kalf al half verdronken zijn. Ze hebben nú de punten nodig.

Dus zijn de drie West-Vlaamse clubs in kwestie zo plots niet alleen op, maar ook naast het veld meer dan ooit concurrenten. Al willen ze elkaar niet de loef afsteken, klinkt het. Niet per se een transfer naar een degradatieconcurrent afpakken. Ze kijken in de eerste plaats naar zichzelf, maar: ze letten wel meer op voor elkaar. Een basisspeler naar een degradatieconcurrent laten gaan is nu een no go. Bankzitters mogen enkel naar concurrenten als het echt een mooi bod is en er sprake is van een win-winsituatie. Van elkaar een plezier doen, is nu geen sprake.

Opletten voor makelaars

En oppassen voor de lepe trucs van sommige makelaars, dat ook. Die durven de clubs onderin weleens tegen elkaar uitspelen. In de Franse krant L’Equipe werd deze week bijvoorbeeld nog gewag gemaakt van interesse in Nantes-speler Gor Manvelyan door Seraing, KV Oostende en Zulte Waregem. “Niet waar, staat niet op ons lijstje”, zeggen die laatste twee. “Maar het is wel zo dat we soms sneller toehappen als een concurrent mogelijk interesse toont in een speler die wél op ons lijstje staat”, klinkt het nog bij KVO. En dat weten makelaars natuurlijk ook. Hetzelfde bij Ruud Vormer trouwens, zeggen ze bij Kortrijk. Zulte Waregem hengelde hem intussen binnen, maar binnen de Veekaa klinkt het dat de Kortrijkse interesse waarvan gewag werd gemaakt sterk overdreven is.

Afwachten wie de vruchten plukt van de wintertransfers en wie uiteindelijk zakt naar 1B, maar één ding is zeker: de opluchting bij de anderen zal van korte duur zijn. Met angst kijken ze allemaal nu al richting volgend seizoen. Dan strijden de laatste vier ploegen om het behoud en zijn de clubs pas zeker van hun plek in 1A vanaf plaats twaalf.