Elke hondenbeet laat sporen na. Of je er nu één litteken aan overhoudt, zoals Kelly Claessens (29) uit Kaulille, of maar liefst 111, zoals Yuki Lahaye (19) uit Riemst. Zij leven mee met de peuter van anderhalf die deze week in Ledegem werd aangevallen door een Stafford. “Ik smeer mijn littekens nog elke dag in.”