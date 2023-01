“Ook in het ziekenhuis zag niemand dat ze zwanger was”: familie van moeder (23) van dode baby enorm geschrokken

In deze woonwijk werd de baby gevonden (niet in het huis op de foto).

De 23-jarige moeder van de baby die afgelopen dinsdag dood werd gevonden op de zolder van een Brugse sociale woning, is op haar ziekenhuisbed aangehouden. Uit de autopsie was immers gebleken dat de baby na de geboorte minstens enkele minuten geleefd heeft. En dus heeft de moeder een verantwoordelijkheid in de dood van het kind. “Maar ook in het ziekenhuis waar ze stage liep, heeft niemand gemerkt dat ze hoogzwanger was”.