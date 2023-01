Geklist dankzij zijn gsm en DNA: gerechtsdocumenten geven meer details over twintiger die verdacht wordt van moord op vier studenten in Idaho

De 28-jarige Bryan Kohberger, die verdacht wordt van de moord op vier studenten in Idaho, is donderdag voor het eerst in de rechtbank verschenen. Tijdens de zitting legde hij geen verklaringen af. Maar er werden wel meer details vrijgegeven over wat er gebeurd is in de nacht dat vier studenten brutaal vermoord werden.

Kohberger, die wordt verdacht van vier moorden en inbraak, hield donderdag de lippen stijf op mekaar in de rechtbank van Pennsylvania. Zijn advocate Anne Taylor maakte wel duidelijk dat Kohberger “een goede familie heeft die achter hem staat” en dat hij verwacht om vrij te komen.

In gerechtsdocumenten die tijdens de zitting vrijgegeven werden, blijkt dat politiediensten de student op het spoor zijn gekomen via zijn gsm die signalen gaf in de buurt van het plaats delict en bewakingsbeelden. Ook werd zijn DNA aangetroffen op de achtergelaten schede van een mes. Een huisgenoot verklaarde dat ze op de avond van de moorden een zwartgekleed figuur in hun huis zag.

“Ik ga je helpen”

Tijdens de zitting geraakten ook meer details bekend over de laatste uren van de slachtoffers, Madison Mogen (21) , Kaylee Goncalves (21), Xana Kernodle (20) en haar vriend Ethan Chapin (20). De studenten gingen op de avond van de feiten nog naar een studentenfeestje waar ze tot 1.30 uur bleven. Xana en Ethan keerden als eerste terug naar huis. Vriendinnen Kaylee en Madison haalden eerst nog iets te eten bij een foodtruck. En uur nadat de studenten in bed kruipen, wordt de gsm van de verdachte rond 3 uur uitgeschakeld.

De 20-jarige Ethan Chapin, de 21-jarige Madison Mogen, de 20-jarige Xana Kernodle en de 21-jarige Kaylee GonCalves. — © rr

Op beelden van bewakingscamera’s is te zien dat een witte wagen, die overeenkomt met de witte Hyundai Elantra die op Kohbergers naam geregistreerd staat, op de snelweg richting het studentenhuis rijdt. De auto rijdt verschillende keren langs het huis. Eén van de slachtoffers ontvangt om 4 uur nog een bezorging van DoorDash.

Op videobeelden is te zien hoe de witte wagen in de buurt van het huis nog eens draait. Ongeveer op hetzelfde moment wordt een andere bewoner van het huis in de kelderverdieping wakker, ze denkt dat er iemand boven met haar hond aan het spelen is. En omdat ze gehuil hoort opent ze haar deur, ze hoort een mannenstem iets zeggen zoals “Het is oké, ik ga je helpen”.

Een beveiligingscamera van een nabijgelegen woning neemt vervolgens een vervormd geluid op van wat lijkt op een zucht en een harde dreun. Een hond blaft verschillende keren. Op een gegeven moment - wanneer is onduidelijk - opent de huisgenoot opnieuw haar slaapkamerdeur en ziet ze een man met borstelige wenkbrauwen, gekleed in zwarte kleding en een masker. Ze gaat terug naar haar kamer en doet haar deur op slot. Het is onduidelijk wat ze de volgende uren doet.

Om 4.20 uur is te zien hoe de witte wagen de wijk weer verlaat. Om 4.48 uur maakt de telefoon van de verdachte opnieuw verbinding. Om 9.12 uur wordt de gsm van Kohberger opnieuw rond het huis gesignaleerd. Pas tegen de middag worden de hulpdiensten verwittigd.

Nieuwe nummerplaat

De verdachte vroeg vijf dagen na de viervoudige moord een nieuw kentekenplaat aan voor zijn wagen. Opvallend, de politie kon Kohberger na de feiten twee keer staande houden tijdens verkeerscontroles die niets met de moorden te maken hadden. Via de bodycams van de politie is te zien hoe de verdachte en zijn vader normaal reageren.

De verdachte was bezig aan een doctoraat aan de Washington State University, ongeveer 10 kilometer van Moscow, waar de moorden plaatsvonden. Sommigen die hem kenden, zeiden dat Kohberger een analytische geest had, maar ook wreed kon zijn. Uit de documenten bleek ook dat de student zich had aangemeld voor een stage bij de lokale politie. Hij schreef daarvoor een essay waarin hij duidelijk maakte dat hij kleinere, lokale politiezones wilde helpen bij het verzamelen en analyseren van data. Maar het is onduidelijk of zijn aanvraag dateerde van voor of na de moorden.

De man werd enkele dagen geleden opgepakt bij zijn ouders in Pocono Mountains van Pennsylvania, hij stemde donderdag in met de uitlevering aan Idaho. Daar zal het proces ongetwijfeld verder gezet worden.

