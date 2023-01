Antwerps bedrijf stelt in Las Vegas nieuwste versie van slimme lampen voor

Het Antwerpse technologiebedrijf Nobi heeft op de technologiebeurs CES, in Las Vegas, de nieuwste versie voorgesteld van zijn slimme lamp die valincidenten bij ouderen detecteren. Met artificiële intelligentie detecteert het apparaat wanneer de persoon valt, contacteert familie of de hulpdiensten en kan de deur openen voor hen. Deze in eigen land geproduceerde lamp is volgens het bedrijf “de intelligentste lamp ter wereld”. Ze kan nu ook vitale functies, zoals ademhaling in hoesten, continu monitoren.

De vergrijzingsgolf die eraan komt, maakt “age tech” onmisbaar, zegt CEO Roeland Pelgrims. Een vijfde van de Europese bevolking is vandaag ouder dan 65, en tegen 2040 zal een kwart van de bevolking die leeftijd bereikt hebben. Met innovatieve technologische oplossingen kunnen ouderen langer thuis blijven, in alle waardigheid en autonomie. Zulke oplossingen kunnen ook zorgverleners helpen.

Technologie van het bedrijf is al aanwezig in rusthuizen in onder meer België, Nederland, Duitsland, maar ook India en Australië. Het bedrijf, waar een veertigtal mensen werken van wie 25 in België, hoopt door zijn aanwezigheid op CES ook de Amerikaanse markt te kunnen betreden.

Vanaf dit jaar gaat Nobi zich niet enkel op rusthuizen richten, maar ook op particulieren. De intelligente lamp kost 1.299 euro.

Het bedrijf gaat vanaf dit jaar de lampen – inclusief elektronica – assembleren in het Antwerpse Aartselaar, maakte het eind vorig jaar bekend. Het bedrijf ziet daarmee af van aanvankelijke plannen om in China te gaan produceren. Nieuw rekenwerk toonde volgens het bedrijf aan dat produceren in Vlaanderen minstens 18 procent goedkoper is dan in China.