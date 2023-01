Oorlog in Oekraïne is in kritieke fase beland, meent Biden

De Russische invasie in Oekraïne bevindt zich op een kritiek punt, zegt de Amerikaanse president Joe Biden. Samen met de andere bondgenoten zullen de Verenigde Staten “de steun voor Oekraïne verder versterken”, aldus Biden donderdag in het Witte Huis. De VS en Duitsland maakten eerder op donderdag bekend dat ze pantservoertuigen en een extra Patriot-luchtafweersysteem leveren aan Kiev.