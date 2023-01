Winst Samsung maakt hardste daling in meer dan tien jaar

Het grootste bedrijf van Zuid-Korea kampt met een zwakke vraag naar geheugenchips, smartphones en beeldschermen terwijl consumenten hun vakantie-uitgaven inperken te midden van stijgende rentetarieven en inflatie. Daardoor ging de bedrijfswinst, een resultaat dat nog is gecorrigeerd voor verschillende posten waaronder belasting, met 69 procent omlaag tot ongeveer 4,3 biljoen Zuid-Koreaanse won. Dat is omgerekend 3,2 miljard euro.

In een verklaring stelt Samsung dat de winst in het vierde kwartaal “ver onder de huidige marktverwachtingen” lag. De tegenvallende prestatie wijt het concern vooral aan de macro-economische neergang, die wordt versterkt doordat centrale banken over de hele wereld de rentes aan het opvoeren zijn.

Het was voor het eerst in vier jaar dat Samsung een toelichting gaf over de voorlopige kwartaalresultaten. De volledige cijfers over de afgelopen periode komen naar verwachting pas eind deze maand.

Voor Samsung gaat het om het tweede kwartaal met een forse winstdaling op rij, want in de derde periode van vorig jaar zakte de bedrijfswinst op jaarbasis al met ruim 31 procent. In de kwartalen daarvoor slaagde Samsung, net als veel andere technologiebedrijven, er juist nog in om flink te profiteren van een sterke vraag naar elektronische apparaten en chips. Die sterke vraag was ontstaan tijdens de coronapandemie toen veel mensen door de lockdowns noodgedwongen thuiszaten.