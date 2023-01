Nederlandse wingsuit-parachutist omgekomen bij mislukte sprong in Zwitserse bergen

Bij een ongeluk in de Zwitserse bergen is woensdag de Nederlandse wingsuitvlieger Jarno Cordia (44) overleden. Dat meldt de zus van Cordia op Facebook. De man was wereldkampioen wingsuitspringen.

Wat er precies mis is gegaan met Jarno Cordia, is niet bekend. Zwitserse media maken melding van een niet nader benoemde wingsuiter die overleed bij een sprong van een rots in Lauterbrunnen. Het slachtoffer zou gesprongen zijn van het springpunt ‘High La Mousse’, een populaire bestemming voor wingsuiters en basejumpers. De verongelukte wingsuitspringer “botste meerdere keren tegen een rotswand door nog onbekende redenen”, schrijft de Zwitserse politie in een persbericht.

Woensdag sprong hij voor de laatste keer. Een vriend op Facebook schrijft: “Fly free, you incredible human”.

Een basejumper springt vanaf vaste punten op grote hoogten, zoals bergen en gebouwen, naar beneden met een parachute. Een wingsuiter springt ook met een parachute, maar kan langer voorwaarts vliegen door een speciaal pak met vleugels tussen de armen en de benen. Een wingsuiter haalt snelheden tot 200 kilometer per uur.

Het zijn beide levensgevaarlijke sporten. Op YouTube wemelt het van de filmpjes waarin de springers bloedstollende manoeuvres maken. De bekende basejumper Ronald Overdijk vertelde ruim een jaar geleden aan De Telegraaf dat je “met elke sprong kunt doodgaan”. “Ik snap dat het voor de leek gekkenwerk lijkt. Dat is het eigenlijk ook.”