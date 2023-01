Duitse en Oostenrijkse toerist vermist op zee bij Bali

Nusa Penida is een populaire duikplek. — © Dave Fleetham

In Indonesië wordt gezocht naar twee toeristen uit Duitsland en Oostenrijk die vermist raakten op zee toen ze een andere toerist aan het helpen waren. Dat hebben de autoriteiten vrijdag bekendgemaakt.

De twee mannen werden meegesleurd door de stroming op een populaire duikplek bij het eiland Nusa Penida, deel van de toeristische provincie Bali. De hulpdiensten zijn op zoek naar hen. De omstandigheden zitten niet mee: het regent en er is veel wind.

De toerist die de twee te hulp waren gesneld, is in veiligheid. Zondag verdronk al een toerist uit Maleisië in hetzelfde gebied. Dinsdag kapseisde een boot met 28 buitenlandse toeristen onderweg van Nusa Penida naar het vasteland. Daarbij vielen geen slachtoffers.