VIDEO. Zoontje Ruud Vormer moet nog wennen aan Zulte Waregem: “Ik wil een truitje van Club Brugge aandoen”

Ruud Vomer gaat na 8,5 jaar bij Club Brugge aan de slag bij Zulte Waregem. Niet alleen voor de Belgische voetbalfans wordt het wennen om het Club-icoon plots in een andere truitje te zien, ook zijn jongste zoontje William is nog niet helemaal mee. Zulte Waregem deelde een video van de eerste kennismaking van het gezin Vormer met de nieuwe werkplek van Ruud. Als William in de kleedkamer van Zulte Waregem wordt gevraagd of hij een truitje wil aandoen, protesteert hij. “Ik wil Club Brugge aandoen.” Ruud Vormer kan ermee lachen. “Hij moet nog effe wennen hé, jongens.”