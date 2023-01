“Nu is het over en uit”: Britse pers genadeloos voor prins Harry na onthullingen

De Britse tabloids zijn vrijdag bijzonder kritisch voor prins Harry, nadat donderdag uitlekte wat er in zijn memoires te lezen zal zijn.

“Nu is het allemaal voorbij”, titelt de Daily Mirror over de relatie tussen Harry en zijn broer William, bij een kinderfoto van de twee.

LEES OOK. “Ze pushten me het nazikostuum te dragen”: gelekte passages uit boek van prins Harry zetten William in slecht daglicht (+)

“Och, bespaar het ons”, titelt de Daily Mail in een woordspeling op de titel van het boek van Harry, ‘Spare’. “Nu heeft de wrok koesterende baby zijn speeltjes echt uit de koninklijke kinderwagen gegooid”, klinkt het verder.

LEES OOK. “Hij voelt dat zijn mediatijd opraakt”: royaltywatchers over Harry’s uithaal naar zijn broer William (+)

“Verzoenen? Maar je hebt je ziel verkocht, Harry”, klinkt het bij de Daily Express. “De prins heeft nu geen kans meer om zich te verzoenen met zijn familie”, schrijft de krant.

LEES OOK. Agressie, ontmaagding, cocaïne en zijn moeder: de opvallendste passages uit prins Harry’s memoires

The Sun focust dan weer op de sappige details die prins Harry zelf beschreef in zijn boek. “Ik deed coke en weed”, is de titel.

“Hou je dukes(vuisten, maar ook een woordspeling op zijn titel als hertog, red.) omhoog”, titelt de Daily Star bij foto’s van Harry en William met bokshandschoenen in een verwijzing naar het gevecht tussen beide broers.

De gratis krant i heeft het over “de ergste crisis in 30 jaar” voor de Britse monarchie.

Bij de Daily Telegraph focust men dan weer op de onthulling dat zowel Harry als William hun vader gevraagd zouden hebben om niet te trouwen met Camilla.

Bij The Guardian is de koninklijke crisis voorpaginanieuws, maar niet het belangrijkste nieuws van de dag.

The Times heeft het over een “verwoestende memoires” van prins Harry.

The Independent tenslotte heeft een veelzeggende foto van beide broers die elkaar de rug toekeren op de voorpagina.