Drukke weg in Hasselt afgesloten nadat vrachtwagen tegen gevel van huis rijdt: “Dacht aan aardbeving”

Hasselt

Op de Kuringersteenweg in Hasselt, tussen de Kleine en de Grote Ring, is een vrachtwagen vrijdagmorgen rond 7 uur tegen de gevels van de rijhuizen beland. De vrachtwagenchauffeur zou onwel zijn geworden. De schade aan de gevels is groot. “Alles begon te trillen en schudden, mijn spiegel donderde op de grond”, vertelt bewoonster Annie Reweghs.