Man (42) uit Utah schoot zeven familieleden dood nadat vrouw scheiding aanvroeg

De Amerikaanse man (42) die woensdag zeven familieleden en vervolgens zichzelf doodschoot, deed dat nadat zijn vrouw kort daarvoor de scheiding had aangevraagd. Dat meldt de lokale politie.

De lichamen van de man (42), zijn vrouw (40), hun vijf kinderen (drie meisjes van 17, 12 en 7, en twee jongens van 7 en 4), en de schoonmoeder (78) van de man werden woensdag omstreeks 16 uur aangetroffen in een woning in Enoch City, in de Amerikaanse staat Utah. Volgens de lokale politie schoot Michael Haight, een 42-jarige verzekeringsmakelaar, zijn familieleden en vervolgens zichzelf dood.

De vrouw zou op 21 december de scheiding hebben aangevraagd. “Tausha was de vriendelijkste en meest genereuze persoon die ik ken”, aldus een vriendin van de vrouw. “Ze zou je haar eigen kleren geven, en diende haar gemeenschap onvermoeibaar.”

De Amerikaanse president Joe Biden sprak zijn medeleven al uit, en noemde het incident een “tragische schietpartij”. “Onlangs was het tien jaar geleden sinds de tragedie in Sandy Hook”, aldus de president. “Nu eist een nieuwe schietpartij de levens van vijf kinderen.”