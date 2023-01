Sprekende klok werd vorig jaar 150.000 keer gebeld

De sprekende klok is al jaren niet meer via een verkort nummer (vroeger 1200) te bereiken, maar via het moeilijker te onthouden nummer 078/051.200. Het is ook niet gratis: Proximus rekent het tarief voor een lokaal gesprek aan.

Vorig jaar werd desondanks 147.665 keer naar de dienst gebeld, of gemiddeld meer dan 400 keer per dag, zegt Proximus. Het aantal oproepen neemt wel al een tijdje af: in 2014 waren het er nog 1.000 per dag en in 2004 zelfs 6.000.

Mensen gebruiken de sprekende klok vaak om hun uurwerken exact juist te zetten. Bij de omschakeling van zomer- op wintertijd en omgekeerd in maart en oktober, gaat het aantal oproepen steevast de hoogte in.