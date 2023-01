Vier peuters bevangen door rook bij brand in Elsene

Aan de Adolphe Buyllaan in Elsene heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een brand gewoed in een woning, met op de gelijkvloerse verdieping een restaurant. In het pand waren elf personen aanwezig en vier peuters raakten bevangen door de rook. Zij moesten voor verzorging naar het ziekenhuis, meldt de Brusselse brandweer.

De brand werd vrijdag omstreeks 2.10 uur opgemerkt en bij de aankomst van de brandweer bleek het vuur te woeden in de trappenhal. Om de elf bewoners in alle veiligheid te evacueren, maakte de brandweer gebruik van luchtladders. Daarvoor werd ook de stroom van de bovenleidingen van de trams van de MIVB afgesneden. Vier peuters raakten licht bevangen door de rook en werden samen met hun moeder overgebracht naar het ziekenhuis.

“De trappenhal is volledig uitgebrand en werd ontmanteld”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De woning is onbewoonbaar. De oorzaak van de brand is accidenteel, maar nog nader te bepalen. De politie van de zone Brussel Hoofdstad/Elsene had een veiligheidsperimeter ingesteld en zal zich tevens, in samenwerking met de gemeentediensten, ontfermen over de familie voor wat betreft de huisvesting”, voegt de woordvoerder nog toe.