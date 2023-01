VN-organisatie breekt lans voor flexibele werktijden

Vlak voor de coronacrisis bestond de gemiddelde werkweek wereldwijd uit net geen 44 uur. Een derde van de werknemers werkt meer dan 48 uur per week, een vijfde werkt minder dan 35 uur per week. Lange werkweken komen met name in Azië en Zuid-Amerika voor, terwijl er vooral in Europa meer werknemers deeltijds aan de slag zijn.

Werknemers die meer dan 48 uur per week werken, geven volgens de IAO vaak aan dat ze minder willen werken, ook al gaat dat gepaard met minder loon. Tegelijk wijst de praktijk uit dat wie lange uren draait, doorgaans minder productief is. Daarom pleit de IAO ervoor dat regio’s waar de 48 urenweek nog in zwang is, in de eerste plaats toewerken naar een “standaardweek” van 40 werkuren.

Wat landen die al verder staan betreft, verwijst de IAO naar experimenten naar werkdagen van 6 uur of een werkweek van vier dagen. Onder meer in IJsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland lopen al proefprojecten.

Aan de andere kant van de medaille willen deeltijds werkenden vaak meer aan de slag zijn. Er spelen ook vaak genderstereotypen: het zijn vaak vrouwen die kortere werkweken hebben en daardoor vaak minder geld verdienen en minder sociale voordelen genieten. Die discrepantie zou moeten worden weggewerkt.

De organisatie roept overheden en bedrijven ook op om lessen te trekken uit de coronapandemie. Ze pleit ervoor om te blijven inzetten op telewerkregelingen, flexibele werktijden en werktijdverkorting wanneer aangewezen: succesvolle maatregelen die “permanent zouden moeten worden gemaakt en niet teruggedraaid zouden mogen worden”.

De manier waarop kortere dan wel langere werkweken of flexibele arbeidsregelingen worden ingevoerd, zijn wel “van groot belang”, benadrukt de IAO. Goed uitgewerkte regelingen “kunnen wederzijds voordelig zijn voor zowel werknemers als werkgevers”, omdat ze het evenwicht tussen werk en privéleven van het personeel verbeteren en werkgevers meer mogelijkheden bieden. Ook is het belangrijk om oog te hebben voor een gelijke behandeling bij de opbouw van sociale voordelen.