Ook BNP Paribas Fortis gaat overstag: bank trekt als laatste grote speler spaarrente op

De verhoging van de rente op de bestaande spaarboekjes blijft beperkter dan bij de andere grote spelers. De basisrente gaat van 0,01 procent naar 0,15 procent en de getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10 procent. Samen geeft dat 0,25 procent.

Anderzijds komt er een nieuwe spaarrekening, Spaarrekening Plus, met een rente van 1,25 procent: 0,50 procent basisrente en 0,75 getrouwheidspremie. Met 1,25 procent totale rente springt BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land, naar de top vijf volgens de huidige ranglijst van spaarrekeningen in België van de gespecialiseerde website Spaargids. Enkele kleine banken bieden nog meer. Er kan wel maximaal 100.000 euro op de rekening staan. Bedragen boven die drempel gaan naar een niet-gereglementeerde rekening met een nulrente.

De rekening kan in eerste instantie enkel in de kantoren geopend worden en pas in de loop van maart online, via app of internetbankieren. Er kan maximaal één rekening geopend worden met dezelfde houder of medehouders. De Spaarrekening Plus is ook beschikbaar bij Fintro en Hello Bank!, verduidelijkt de woordvoerster. Met deze spaarrekening heeft BNP Paribas Fortis het beste aanbod bij de grootbanken, klinkt het.

Het saldo op de bestaande spaarboekjes, waarvan de rente naar 0,25 procent gaat, blijft beperkt tot 250.000 euro. Bedragen boven die drempel worden overgeheveld naar een niet-gereglementeerde spaarrekening zonder intrest. Deze maatregel werd in april vorig jaar ingevoerd en heeft betrekking op minder dan 1 procent van de klanten.