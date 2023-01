Diesel wordt goedkoper

Na een nieuwe piek in oktober gaat de prijs van diesel grotendeels in dalende lijn. In de eerste helft van vorige maand was er nog daling tot 1,737 euro, het laagste peil sinds begin januari 2022. Nadien ging het wat op en neer, met nu opnieuw een daling.

Ook de prijs van LPG gaat zaterdag lager: - 3 cent, tot 0,695 euro per liter. Dat is de laagste prijs sinds september 2021, zo blijkt nog uit de gegevens van Energia, de vroegere Petroleumfederatie.

De stookolieprijs (gasolie verwarming 50s) gaat daarentegen omhoog. Bij een bestelling vanaf 2.000 liter kost een liter maximaal 1,0023 euro. Dat is een stijging met 1,42 cent.

De prijsevoluties zijn het gevolg van de schommelingen van de noteringen van olieproducten en de biocomponenten in de brandstof op de internationale markten.