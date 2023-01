Vandaag vieren we Driekoningen: misschien ben jij de gelukkige vinder van de boon, maar waarvoor staat dat ook alweer?

Als je vandaag in het stukje frangipanetaart met de boon bijt, ben jij de gelukkige die de kroon mag opzetten. En het zou weleens kunnen dat er miniatuurversies van Caspar, Melchior en Balthasar komen aanbellen, vragend om “een nieuwe hoed”. Maar waarom vieren we de eeuwenoude traditie van Driekoningen ook alweer? En wat heeft Verloren Maandag ermee te maken?

6 januari is niet alleen een leuke dag voor kinderen om deur-aan-deur liedjes te zingen in ruil voor een centje of wat lekkers. Driekoningen is een eeuwenoude religieuze feestdag die afkomstig is uit de Bijbel. ‘De drie wijzen’ komen voor in het Nieuwe Testament, wanneer ze een oostelijke ster volgen die hen de weg wijst naar het pasgeboren kindje Jezus. Het is pas vanaf de derde eeuw dat er steeds vaker naar ‘koningen’ verwezen wordt.

Elke koning vertegenwoordigt een continent. Caspar is afkomstig uit Afrika, Melchior uit Europa en Balthasar uit Azië. De drie wijzen brachten betekenisvolle geschenken mee voor de pasgeboren profeet. Goud voor een koning, wierook voor een god en mirre als een symbool voor het lijden. 6 januari staat in teken van dat bezoek, waarbij arme mensen oorspronkelijk deur-aan-deur gingen om te bedelen. Later werd het vooral een feest voor kinderen.

Protestlied

Driekoningen, driekoningen, geef mij een nieuwe hoed, mijn oude is versleten, ons moeder mag het niet weten, ons vader heeft het geld op de rooster geteld. Het Driekoningenlied dat vandaag enthousiast wordt gezongen, zou oorspronkelijk uit protest ontstaan zijn. Met de tekst wordt spottend verwezen naar ambtenaren die jaarlijks een nieuwe hoed kregen op 6 januari. Het liedje werd om die reden in de achttiende eeuw zelfs verboden in het Nederlandse Den Bosch.

© RR

Minstens even populair is de Driekoningentaart. Het frangipanegebak met een boon, muntstuk of porseleinen beeldje erin verstopt, kroont de gelukkige vinder voor één dag tot koning of koningin. De taart werd voor het eerst in leven geroepen in de middeleeuwen. Wie toen de boon in zijn stukje gebak terugvond, mocht een hofhouding aanduiden. Wanneer de koning(in) van de dag het glas hief, riepen de hovelingen “de koning(in) drinkt!”.

Verloren Maandag

En ook de maandag die volgt op Driekoningen valt er traditioneel lekkers te vinden. Tijdens Verloren Maandag wordt thuis en op kantoor massaal worstenbrood en appelbollen verorberd. De oorsprong van die smakelijke traditie heeft verschillende mogelijke verklaringen. Van een feest ter ere van een middeleeuwse eedaflegging, over een dorstopwekkend hapje tijdens een nieuwjaarsfeest, tot onverkoopbaar vlees en brood dat in de Antwerpse haven werd voorgeschoteld tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Maar eerst nog even smullen van die frangipanetaart, hopelijk zonder een tand af te bijten.