Kanker waarvan hij genezen leek, velt voormalig Italiaans international Gianluca Vialli op 58-jarige leeftijd

De voormalige Italiaanse international Gianluca Vialli is op 58-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van alvleesklierkanker. In 2020 werd hij nochtans genezen verklaard, maar eind 2021 herviel hij.

Vialli maakte deel uit van het Juventus-team dat in 1996 de finale van de Champions League won tegen Ajax. Hij speelde 59 interlands voor Italië en scoorde daarin zestien keer. De spits speelde de WK’s in 1986 en 1990 en het EK in 1988.

In 2017 werd bij Gianluca Vialli alvleesklierkanker vastgesteld. Hij leek in 2020 de ziekte overwonnen te hebben, maar herviel en is er nu toch aan gestorven. “Ik hoop dat mijn verhaal anderen kan inspireren”, zei Vialli vier jaar geleden over de omgang met zijn kanker. “Dat mensen die op een moeilijk punt in hun leven aanbeland zijn, kunnen zeggen: door naar jou te kijken, gaf ik niet op.”

Vialli noemde de tumor zijn “reisgezel” in het leven. Hij stak nooit onder stoelen of banken dat hij schrik had om te sterven, maar zei dat moed er niet in bestond om geen angst te hebben, maar je angst te accepteren en ermee te leren leven.

Vialli kende zijn grote doorbraak als speler bij Sampdoria, waar hij een koningskoppel vormde met Roberto Mancini, de huidige bondscoach van Italië. In 1991 bezorgden ze de club uit Genoa de enige landstitel uit de geschiedenis. Vanaf 2019 werkte ze samen bij de Italiaanse nationale ploeg, Vialli als assistent van Mancini, maar in december 2022 moest Vialli stoppen door zijn ziekte.