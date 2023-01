Anderlecht ziet Hannes Delcroix wekenlang uitvallen, paars-wit heeft amper nog verdedigers over

Voor de verdediger is het de zoveelste blessure in zijn carrière want ook de voorbije seizoenen stond hij meermaals aan de kant met (knie)problemen. Voor Anderlecht wordt het puzzelen. Zondag tegen Union is Zeno Debast wellicht ook nog out en Wesley Hoedt is verbannen. Zo is Jan Vertonghen zowat de enige overgebleven verdediger. Voor de winterstop trad Delcroix ook vaak aan als linksback in een viermansdefensie omdat daar ook niet veel opties waren. Nu blijft daar alleen de jonge Senegalees Moussa N’Diaye over.