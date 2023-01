Iraanse journalist opgepakt door autoriteiten na interviews met families van ter dood veroordeelde gevangenen

Een Iraanse journalist is gearresteerd nadat hij interviews had afgenomen met families van ter dood veroordeelde gevangenen. Dat meldt een hervormingsgezinde krant.

In Iran wordt al sinds midden september betoogd tegen het regime. De aanleiding voor het protest was de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die overleed nadat ze door de zedenpolitie was opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet op de juiste manier had gedragen. Honderden mensen, waaronder leden van de veiligheidstroepen, zijn gedood bij die protesten – die Teheran doorgaans omschrijft als “rellen” – en duizenden anderen zijn gearresteerd.

Nu is ook Mehdi Beikoghli, chef politiek van de krant Etemad, opgepakt, meldt het dagblad. De journalist had de voorbije weken verschillende interviews gepubliceerd met families van mensen die ter dood veroordeeld zijn voor hun betrokkenheid bij de manifestaties. “Zijn vrouw schreef op Twitter dat Mehdi’s mobiele telefoon, computer en persoonlijke bezittingen in beslag werden genomen toen hij werd gearresteerd”, klinkt het nog.

In december publiceerde de krant Shargh een lijst van bijna veertig journalisten en fotografen die in Iran in verband met de manifestaties waren gearresteerd. De afgelopen weken meldden lokale media dat nog verschillende andere journalisten zijn opgepakt.

Sinds september zijn volgens een telling op basis van officiële informatie veertien mensen ter dood veroordeeld. Twee van hen zijn al geëxecuteerd.