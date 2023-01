Vijftiental wagens vernield door brand in Gellingen

Bij een brand op de site van het logistiek bedrijf Gefco in Gellingen (Aat), in de provincie Henegouwen, zijn donderdag minstens vijftien wagens vernield. In totaal veertig voertuigen zijn door de brand geraakt, aldus een woordvoerder van hulpverleningszone Wapi vrijdag. Het bedrijf gespecialiseerd in autologistiek ontvangt op de site van 45 hectare tussen de 10.000 en 13.000 wagens voor verkoop.

De brandweerzone Wapi werd donderdag kort voor 22.30 uur gealarmeerd dat er brand was uitgebroken in de industriezone van Gellingen bij Gefco. “Aanvankelijk werd gemeld dat er een auto in brand stond. Op deze uitgestrekte parkeerplaats konden we niet meteen vinden waar de brand was. We moesten de poort forceren om toegang te krijgen. Aan de achterkant van de parking stond een vijftiental wagens in brand”, vertelt luitenant Eric André.

In totaal zijn 40 voertuigen door de brand getroffen, soms heel licht. De brandweer bleef met twintig manschappen tot 02.20 uur ter plaatse. Op het eerste gezicht lijkt de brand niet verdacht. “Het hek staat onder stroom. Er hangen camera’s en er zijn inbraaksensoren, die niets aangaven”, verduidelijkt de brandweerofficier. Een onderzoek moet de exacte oorzaken van de brand achterhalen.