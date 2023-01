Kettingbotsing op Aalterbaan: “Bestuurder moest bruusk remmen voor overstekende fazant”

Op de Aalterbaan in Maldegem ter hoogte van het kruispunt in Kleit gebeurde donderdagnamiddag een kettingbotsing met vier auto’s. De eerste bestuurder duwde bruusk op de rem voor een overlopende fazant.

De kettingbotsing gebeurde rond 16.30 uur op de Aalterbaan in Maldegem ter hoogte van het kruispunt in Kleit. Vier auto’s raakten bij het incident betrokken omdat de eerste bestuurder bruusk op de rem ging staan voor een fazant die de straat overstak. De volgende wagen reed daarop op zijn voorligger in.

“Er raakte gelukkig niemand ernstig gewond”, klonk het bij de Maldegemse politie. “Twee personen raakten lichtgewond, maar hadden geen medische bijstand nodig.”