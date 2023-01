Woningen staan weer langer te koop

Huizen en appartementen in Vlaanderen staan weer langer te koop. Gemiddeld gaat het om zowat drie maanden. Dat blijkt vrijdag uit de jaarlijkse studie van vastgoedbedrijf ERA in samenwerking met de Universiteit Antwerpen.

De Vlaamse residentiële vastgoedmarkt is in de tweede helft van 2022 stilgevallen. Terwijl huizen en appartementen over het hele jaar gemiddeld nog respectievelijk 6,1 en 4,8 procent duurder werden, vertraagde de groei fors in de laatste twee kwartalen. Zo werden huizen tussen het tweede en het vierde kwartaal amper 0,5 procent meer waard. De totale prijsstijgingen in 2022 bleven ook fors onder de inflatie. “Met 0,5 procent mogen we spreken van een nulgroei”, zegt de CEO van ERA Belgium, Johan Krijgsman. “Er zit dus zonder twijfel vertraging in de groei op de vastgoedmarkt.”

Het duurt dan ook langer voor woningen een koper vinden. In de laatste drie maanden ging het om gemiddeld 91 dagen, in het tweede kwartaal was er nog sprake van 81 dagen.

Sven Damen van de UAntwerpen wijst erop dat de kanteling er kwam na de stijging van de rentevoeten, waardoor geld lenen bij de bank duurder is. “Dit is in lijn met ons eerder onderzoek dat een sterke relatie tussen de hypotheekrente en vastgoedprijzen aantoont”, zegt hij.

Voorts blijkt uit de studie onder meer nog dat energiezuinige woningen aanzienlijk meer waard zijn. Voor gelijkaardige woningen lagen de prijzen bij een heel gunstig A-label op het energieprestatiecertificaat vorig jaar gemiddeld 17,9 procent hoger dan bij een D-label, terwijl woningen met B- en C-labels door de band genomen respectievelijk 10,7 en 4,3 procent meer opleverden. Bij de nog meer energieverslindende woningen met E- en F-labels nam de waarde nog verder af.