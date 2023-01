Marokkaans international Mazraoui heeft ontstoken hartzakje nadat hij met covid speelde op het WK

De Marokkaanse international Noussair Mazraoui (25) zal met Bayern München niet meegaan op stage in Doha. De Marokkaanse international heeft pericarditis, een ontsteking van het hartzakje, zo laat Bayern weten. De Duitse club bevestigt nu wat Bilal El Khounnouss zei in een interview, dat Mazraoui op het WK een covidbesmetting had en daarmee speelde.

Het gaat slechts om een milde ontsteking van het hartzakje. In principe gaat die aandoening over met enkele weken rust.

Mazraoui ontbrak op het voorbije WK in Qatar in de kwartfinales tegen Portugal en in de wedstrijd om de derde plaats tegen Kroatië, maar stond wel een helft op het veld in de halve finale tegen Frankrijk. Bij de rust werd hij gewisseld.

“Noussair Mazraoui en Nayef Aguerd bleken achteraf met een covidbesmetting te hebben gespeeld”, zei El Khounnouss eergisteren. Dat wordt nu bevestigd door Bayern München.

Pericarditis is een van de gekende bijverschijnselen van een Covid-besmetting. Vorig voorjaar stond Quick Step-renner Tim Declercq een tijdlang aan de kant nadat hij na een Covid-besmetting een ontsteking had op het hartzakje.