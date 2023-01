“Dit weekend worden 152 Ryanair-vluchten van en naar Charleroi geannuleerd”

‘“Ryanair probeert stakingen te minimaliseren, maar alle vijftien toestellen van de maatschappij zullen dit weekend aan de grond blijven”, verklaarde CNE-afgevaardigde Didier Lebbe. De vakbond organiseert zaterdagochtend ook een personeelsvergadering op de luchthaven van Charleroi, en om 12 uur een persmoment.

Op de website van de luchthaven staan nog geen details over welke vluchten al dan niet geannuleerd worden. BSCA roept de reizigers op hun mail te checken. “Niet alle vluchten zullen worden geannuleerd, het is dus belangrijk om u te informeren over het statuut van uw vlucht vooraleer naar de luchthaven te komen”, staat op de website van de luchthavenuitbater. De actie blijft beperkt tot Charleroi, in Zaventem zouden wel alle Ryanair-vluchten kunnen plaatsvinden.

Het gaat al om het tweede stakingsweekend op rij: vorige week werden al tientallen vluchten van en naar Charleroi geschrapt. De in België gestationeerde stewards en stewardessen van Ryanair leggen het werk neer omdat de directie van de lagekostenmaatschappij nog altijd weigert om het wettelijke minimumloon in België te betalen.