Brandstichting asielcentrum drie jaar geleden blijft mysterie: “Waarom weten we nog van niets?”

Bilzen

Ruim drie jaar na de brandstichting in het geplande asielcentrum van Bilzen is er nog altijd geen beweging in het dossier. “We weten nog altijd niets”, zegt de advocaat voor de stad Bilzen, Mark Huygen. “We weten zelfs niet of er een spoor is, laat staan of er vooruitgang is geboekt.” Huygen en andere partijen hebben al meermaals inzage in het dossier gevraagd. “Maar die krijgen we niet. Waarom? Dit is toch geen terrorismedossier of een zaak van staatsbelang?”