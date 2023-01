“Ik doodde 25 talibanstrijders”: prins Harry oogst kritiek bij Brits leger én taliban met uitspraak

Prins Harry diende tweemaal in Afghanistan. In zijn langverwachte memoires Spare, waarvan de inhoud donderdag al grotendeels uitgelekt is, vertelt hij hoe hij in die twee periodes 25 talibanstrijders om het leven bracht. “Ik beschouwde hen niet als mensen, maar als schaakstukken die van het bord gehaald moesten worden”, schreef Harry. “Het was niet iets wat me vulde met voldoening, maar ik was er ook niet beschaamd over.”

“Onverstandig” en “gevaarlijk”

Volgens Richard Kemp, een voormalige kolonel in het Britse leger en voor zijn pensioen de bevelhebber van de Britse special forces in Afghanistan, is die uitspraak echter “onverstandig”. Met name de suggestie dat Britse soldaten getraind worden om hun vijanden te zien als “minder dan menselijk”, noemt Kemp gevaarlijk. “Om twee redenen: die suggestie kan de mensen die hem kwaad wensen ten eerste opjutten. Ze zou medestanders of sympathisanten van de taliban kunnen motiveren om hem te proberen te vermoorden. Ik denk dat hij goeie beveiliging heeft, dus laat ons hopen dat dat niet lukt.”

“Het andere probleem is dat hij het voorstelt alsof het Britse leger zijn soldaten leert om vijanden als minder dan menselijk te beschouwen”, aldus Kemp. “Dat is niet het geval. Zulke uitspraken kunnen ertoe leiden dat sommige mensen een aanslag proberen te plegen op Britse soldaten, waar ook ter wereld.”

Taliban

Ook Anas Haqqani, een vooraanstaande talibanleider, heeft al afkeurend gereageerd op de uitspraken van Harry. “Dat waren geen schaakstukken, dat waren mensen”, klinkt het. “Ze hadden families die wachtten op hun terugkeer. Maar goed, tussen de moordenaars van Afghanen hebben niet velen het fatsoen om hun geweten te laten spreken en hun oorlogsmisdaden te bekennen.”