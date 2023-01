VBO waarschuwt dat “bedrijven prijzen zullen blijven verhogen door kostentsunami”, en zet druk op regering

Ook in 2023 zullen de consumptieprijzen nog blijven stijgen. Een “kostentsunami”, onder meer gestuwd door de automatische loonindexering, zal bedrijven in veel sectoren dwingen om hun producten duurder te maken. Dat zegt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vrijdag. De werkgeversorganisatie verwijt de regering daarbij een gebrek aan urgentiegevoel.

Veel bedrijven krijgen als gevolg van de automatische indexering deze maand een verhoging van de loonkosten van ruim 11 procent te verwerken. “Tussen midden 2021 en midden 2023 zal de loutere automatische indexering de loonkosten voor de Belgische bedrijven met ongeveer 18 procent opdrijven”, zegt het VBO. Dat komt volgens de organisatie neer op 25 à 30 miljard euro voor alle bedrijven samen.

Daarbovenop komt dat veel bedrijven in deze periode hun vaste elektriciteits- en gascontracten zien aflopen, en dus aankijken tegen prijzen die momenteel “drie à vier” keer hoger liggen. In totaal kan energie de bedrijven 10 tot 25 miljard euro extra kosten, zo becijferde het VBO.

Druk

Die ‘kostentsunami’ van 35 à 55 miljard euro zet de bedrijven onder druk, en zal veel sectoren dwingen om de prijzen op te trekken. Het VBO gaat er dan ook vanuit dat de Belgische inflatie in 2023 hoger zal blijven dan het Federaal Planbureau en de Nationale Bank verwachten. Het is dan ook somberder over de economie: “Wij verwachten dat de Belgische economie dit jaar met 0,5 tot 1 procent zal krimpen”, zegt VBO-hoofdeconoom Edward Roosens.

De Nationale Bank gaat daarentegen uit van een groei van het bruto binnenlands product van 0,6 procent. VBO-topman Pieter Timmermans hekelde vrijdag de “systematisch te optimistische” prognoses van het voorbije anderhalf jaar.

Wetstraat

Timmermans ziet bij de federale regering dan ook een gebrek aan gevoel van urgentie. “We zien in de Wetstraat ‘business as usual’, maar dat is het niet”, benadrukt hij. De regering moet dringend werk maken van lastenverlagingen en maatregelen om de concurrentiekracht van de bedrijven beschermen. “Het zou ook een goed signaal zijn van de regering om de bedrijven dit jaar niet op te zadelen met extra kosten”, zei de VBO-topman. Hij verwees onder andere naar voorstellen om de fietsvergoeding en verplichte opleidingsdagen uit te breiden.