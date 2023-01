Anderlecht moet plots met nooddefensie spelen in derby tegen Union: “Neen, Wesley Hoedt keert niet terug”

Hoe zal de verdediging van Anderlecht er zondag uitzien tegen Union? Hannes Delcroix is weken out, Wesley Hoedt zit op een zijspoor en Zeno Debast legt nog een ultieme test af na zijn enkelblessure. Coach Brian Riemer panikeert nog niet. “Ik zie nog oplossingen, zelfs middenvelder Amadou Diawara speelde al eens in de defensie.”

Jan Vertonghen is de patron van de Anderlecht-defensie, maar zondag zal Sterke Jan de boel echt moeten rechthouden bij paars-wit. Hannes Delcroix is zo’n twee maanden out en Zeno Debast sukkelt met de enkel. “Zeno boekt wel progressie in zijn revalidatie”, stelde coach Brian Riemer. “Morgen (zaterdag, red) traint hij voor het eerst weer met de groep. We zullen zien hoe hij dan reageert. Onze prioriteit blijft wel de gezondheid van de speler. Bij sommige blessures kun je iemand forceren om te voetballen, maar we gaan geen risico’s nemen.”

Als Debast de derby tegen Union niet haalt, schieten er nog maar weinig centrale verdedigers over. Dan wordt het puzzelen, tenzij de verbannen Wesley Hoedt zou mogen terugkeren? “Neen, de situatie van Hoedt blijft dezelfde”, vervolgde Riemer. “Er zijn nog andere opties. Killian Sardella kan op dit positie voetballen of Noah Sadiki. Het draait niet alleen om hoe we willen verdedigen, maar ook om hoe we willen opbouwen. In die zin kan het een optie zijn om zelfs een middenvelder een rijtje achteruit te schuiven. Zo speelde Amadou Diawara al centraal achterin (tegen RC Genk, red) en dat deed hij niet slecht.”

Het wordt dus wellicht een experimentele achterhoede en dat net in een levensbelangrijke Brusselse derby. Anderlecht verloor de voorbije vijf matchen van Union en moet nu eindelijk komaf maken met zijn zwarte beest. “Iedereen binnen Anderlecht weet hoe belangrijk deze wedstrijd is. Voor de fans, voor iedereen... Ook voor mij, want het is mijn allereerste thuismatch als Anderlecht-coach. We willen de supporters meteen tonen tot wat we in staat zijn. We kijken naar onszelf en niet naar die vijf nederlagen. Daar waren ikzelf en verschillende spelers niet eens bij. Het is aan ons om de trots terug te brengen naar het Lotto Park en die negatieve serie tegen Union te doorbreken.”

Jan Vertonghen is zowat de enige overgebleven verdediger bij Anderlecht. — © BELGA

Esposito nog niet (helemaal) afgeschreven

Het Astridpark is alvast bijna uitverkocht voor de derby. Het wordt een zaak voor Anderlecht om te scoren, want dat lukt de jongste weken erg moeilijk. “Er zit nog veel ongebruikt potentieel en talent in deze groep.”, counterde Riemer. “Fabio Silva scoorde misschien minder dan hij zou willen, maar hij kan heel belangrijk zijn voor ons.”

Vraag is ook wanneer er een nieuwe spits komt. Of moet er nu eerst een nieuwe verdediger aangeleverd worden? En wat met Sebastiano Esposito die plots terug is uit Italië. Moet hij nog vertrekken? “Jesper Fredberg en het scoutingsteam werken heel hard om de juiste oplossingen te vinden”, besloot Riemer. “Een nieuwe speler moet ook passen in de structuur van het team. Wat Esposito betreft: die is op dit moment totaal niet fit. Hij vertrok hier met een blessure en heeft lang niet getraind. Hij is nu in de handen van de medische staf en ik zag Sebastiano nog geen enkele keer aan het werk. Of Esposito dan ooit nog kans maakt om matchen te spelen? Alles is mogelijk. Zolang een speler hier is en mag meedoen, kan hij in aanmerking komen. Maar dat moeten we allemaal nog bekijken.”