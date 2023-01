Lichte vrachtauto rijdt in op autootje dat plots stilstaat op A19: twee inzittenden zwaargewond

Vrijdag iets voor de middag is een lichte vrachtauto achteraan ingereden op een Renault Twingo. De auto stond plots stil op de A19 in Moorsele. De twee inzittenden werden zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

En plots staat een wagen stil op de snelweg. De chauffeur van een lichte vrachtauto en zijn zoon die naast hem zat, schrokken zich een bult. De twee Menenaars reden op de A19 in Moorsele in de richting van Kortrijk toen ze plots een Renault Twingo voor zich zagen. “Ik was bezig op mijn gsm en plots riep mijn vader iets. Hij ging vol in de remmen, maar we konden een aanrijding niet meer vermijden”, vertelt de passagier.

Ze reden tegen honderd per uur en remden op een afstand van enkele tientallen meters, maar toch was de klap enorm. Het voertuig ging aan het spinnen en kwam uiteindelijk helemaal verhakseld tot stilstand op de rechterrijstrook. (lees verder onder de foto)

De twee inzittenden van de verhakselde Renault Twingo raakten zwaargewond. — © djr

De twee inzittenden van de Renault met Franse nummerplaat raakten door de botsing zwaargewond. “De bestuurder was in kritieke toestand, de passagier zwaargewond”, vertelt Yves Dubois van de brandweerzone Fluvia. “Door hun zware verwondingen zijn we meteen overgegaan tot een noodbevrijding.”

Vader en zoon die met de lichte vrachtauto reden, kwamen er met de schrik van af. Waarom de wagen plots stilstond op de linkerrijstrook was onduidelijk. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om dat te onderzoeken. Door het ongeval was de snelweg volledig afgesloten. Bestuurders moesten de A19 in Menen afrijden en via een omleiding tot aan het knooppunt in Moorsele rijden.