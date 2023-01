Stiptheid van treinen is het voorbije jaar onder de 90 procent gedoken

De stiptheid van de treinen bedroeg vorig jaar 89,2 procent. Een jaar eerder was dat nog 92,6 procent, en twee jaar geleden 93,6 procent.

Met andere woorden: meer dan één trein op de tien rijdt met een vertraging van minstens zes minuten. Treinen die met minder dan zes minuten vertraging aankomen in hun eindstation, worden als stipt beschouwd.

Vorig jaar werden ook meer dan 44.000 treinen afgeschaft. Als ook daar rekening mee wordt gehouden, daalt de stiptheid zelfs naar 86,3 procent.

In het bijzonder december was een slechte maand qua stipheid, met amper 84,8 procent en meer dan 321.000 minuten vertraging. Dat is het slechtste cijfer sinds november 2018. Meer dan 5.600 treinen werden afgeschaft in december, ook het slechtste cijfer in jaren.

Die vertragingen waren vooral te wijten aan derden (40,8 procent), waarmee onder meer spoorlopers en persoonsongevallen worden bedoeld. Maar ook de NMBS (34,8 procent) en Infrabel (20,2 procent) lagen aan de basis van de vertragingen.