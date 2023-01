Scott Parker moet na amper vijf dagen op het trainingsveld de Brugse titelhoop redden: “We gaan voor een resultaat, maar ik ben ook realistisch”

Na vier dagen is het al eigenlijk al van moeten voor Scott Parker: als Club in de titelrace wil blijven, mag het zondag niet verliezen bij leider Genk. Maar het resultaat van die wedstrijd mag niet de hoofdzaak worden, vindt de Engelse trainer van Club Brugge. “Natuurlijk gaan we dingen veranderen. Eens je het veld op stapt, moet iedereen zijn kop ervoor leggen.”

Scott Parker moet zich nogal schor geschreeuwd hebben op het traingsveld deze week: de Engelsman kwam met een hese stem naar zijn tweede persbabbel bij Club Brugge. ’t Zijn dus lange dagen geweest - Parker en zijn nieuwe stafleden sliepen zelfs in het Belfius Basecamp in afwachting van een nieuwe woonst. “Mijn eerste dagen? Ik ben eigenlijk onder de indruk”, klinkt het bij Parker. “Het niveau op training was enorm goed. En ik heb het gevoel dat de jongens mijn boodschap oppikken. Dinsdag heb ik iedereen toegesproken om mezelf voor te stellen. Wie ik ben, waar ik voor sta, hoe mijn carrière eruit zag. En vooral wat ik wil zien. De dagen daarna ben ik individuele gesprekken aangegaan om te zien hoe de jongens zich voelen. Ik heb een enorm positief gevoel van mijn eerste dagen.”

Maar het blijft voetbal: ook al moest Parker zijn team in een recordtijd leren kennen, zondag mag er gewoon niet verloren worden op Genk. 15 punten achterstand én op het randje van de eerste vier plaatsen? Het zou mentaal een echte klop zijn. “Natuurlijk willen we een resultaat halen. Maar ik ben ook realistisch”, weet Parker. “Het is een huge game, maar tegelijk is het een opportuniteit om meteen de fans achter ons te scharen. Want we gaan hen de komende maanden natuurlijk nog hard nodig hebben.” Wie Club ook nog zal kunnen gebruiken, is een topfitte Yaremchuk. Er moet gewoon meer gescoord worden. Parker had alvast goed nieuws. “Sinds ik hier ben, traint hij volledig mee en heeft hij indruk gemaakt op mij”, knikt de Engelsman. “Ik ben erg blij met zijn prestaties.” Verder is trouwens iedereen fit bij Club Brugge, waar het uitkijken wordt naar de eerste selectie op zaterdag.

Andere accenten

Natuurlijk zal Parker ook op tactisch vlak het een en ander veranderen. “Ik ga andere accenten leggen, zonder afbreuk te doen aan mijn voorganger. Want hij heeft ook topwerk geleverd. Tactische details kan ik natuurlijk niet geven. Dat zien jullie zondag wel.” Wat Parker wél kon vertellen, is dat hij vooral een uitstekende mentaliteit wil zien. De grootste insteek van zijn korte periode bij Club? Zijn ploeg op scherp zetten. “Wanneer je over die witte lijn het veld betreedt, moet je je gewoon 100 procent geven. Met minder ben ik niet tevreden”, onderstreept hij. “Of ik mij gestoord heb aan de mentaliteit tijdens de vorige wedstrijden? Dat is niet aan mij om te beoordelen. Maar de spelers weten wat ik verwacht.”

En als het niet meteen van een leien dakje loopt - “we gaan echt tijd nodig hebben voor we progressie maken” - kan die inzet veel compenseren. “Iedereen speelt eens een slechte match. Of doet een slechte actie. Dat accepteren we. Maar we zullen nooit accepteren dat iemand niet alles geeft voor de ploeg. Dat kan gewoon niet.”