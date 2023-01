Mark van Bommel moet transfertarget uit zijn hoofd zetten:“De keuze van Blind voor Bayern München is logisch en jammer voor Antwerp”

De Great Old hervat de competitie zaterdagavond met een topduel tegen AA Gent. In aanloop naar de wedstrijd ziet Antwerp Dinis Almeida naar het Bulgaarse Ludogorets vertrekken. Transfertarget Daley Blind koos dan weer voor de Duitse grootmacht Bayern München, de ex-club van Antwerpcoach Mark van Bommel. “Als Bayern ertussen komt fietsen moet je dat accepteren”, aldus de Nederlander.

Op zijn vrijdagse persbabbel noemde Van Bommel de keuze van Blind voor Bayern logisch. “En dat zeg ik niet om Antwerp omlaag te praten. Een speler die deze aanbieding krijgt, moet daarop ingaan. Het is jammer voor ons, want Daley was een polyvalente speler om erbij te hebben. We gaan bekijken of we ons op een andere manier kunnen versterken, al is dat in de winter hartstikke moeilijk.”

Temeer omdat directeur voetbalzaken Marc Overmars uitviel met een klein hartinfarct. “Het gaat de goede kant uit met hem”, benadrukte Van Bommel. “Marc moet het rustig aan doen, maar we houden wel contact. Zijn afwezigheid staat het transfergebeuren niet in de weg.”

Met Almeida verliest Van Bommel een nuttige wisselspeler, hoewel de spoeling achterin vrij dun wordt. “Hierover hebben we natuurlijk nagedacht. Als club zijnde moet je echter ook op persoonlijk vlak goed met spelers omgaan. Dinis gedroeg zich altijd professioneel en kan zich nu verbeteren. Dan zou het niet correct zijn om hem halsstarrig vast te houden.”

6 geblesseerden, 4 twijfelgevallen en 1 schorsing

Over de vele geblesseerden kon Van Bommel niet veel beterschap kwijt. Engels, Haroun, Vines, Miyoshi, Yusuf en Verhulst blijven out. De blessure van Yusuf sleept langer aan dan verwacht. “Yusuf heeft een voetprobleem waar enige vertraging op zit. We kunnen geen termijn op zijn terugkeer plakken”, benadrukte Van Bommel.

De Laet is na zijn vijfde gele kaart geschorst. Ekkelenkamp, Scott, Valencia en Gerkens zijn nog twijfelachtig, waardoor Antwerp met kopzorgen aan zijn drukke maandschema begint. “Dat we álle toppers na elkaar krijgen, met nog een ‘Croky-wedstrijd’ tegen Genk ertussen, is echt toevallig. Je kan het beschouwen als een vroege Champions play-offs, maar dan met meer clubs. Gent, dat al vier duels geen tegendoelpunt incasseerde, wordt onmiddellijk een hele zware.”

9 op 27

Na de 9 op 27 moet Antwerp, ondanks het betere voetbal, wel weer wat gaan rapen. Ervaart Van Bommel een zekere druk? “Het is niet gek dat die vraag nu komt. Toch staan we, ondanks die resultaten, niet zwaar onder druk, zoals jullie kunnen merken. Ik zou me zorgen maken mochten we slecht voetballen. Dat is niet het geval. Bovendien staat, op Genk na, iedereen dicht bij elkaar. Als we op dit elan doorgaan, halen we op den duur de punten wel binnen.”