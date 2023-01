Brighton-coach streng voor Leandro Trossard: “Sinds WK geen 100 procent meer”

Trossard zoekt naar zijn topvorm van voor het WK. — © CameraSport via Getty Images

Brighton-coach Roberto De Zerbi is streng voor Leandro Trossard (28). Volgens de Italiaan haalt onze landgenoot sinds het WK niet meer zijn niveau van voorheen. “Trossard is een goeie speler, maar ik wil hem aan honderd procent zien, sinds het WK is dat niet meer het geval”, aldus De Zerbi.

Leandro Trossard kende een teleurstellend WK. Niet alleen werden de Rode Duivels in de eerste ronde uitgeschakeld, Trossard zelf stond slechts één keer aan de aftrap, tegen Kroatië, en werd nog voor het uur gewisseld.

“Trossard is een goeie speler, maar ik wil hem aan honderd procent zien, sinds het WK is dat niet meer het geval. Momenteel zie ik hem niet in topvorm voetballen”, aldus zijn coach De Zerbi.

Trossard was voor de afreis naar Qatar aan een topseizoen bezig met zeven goals en drie assists in de Premier League, maar sinds het WK bleven zijn statistieken in twee competitie- en één League Cup-match ongewijzigd. Tegen Everton afgelopen weekend kwam hij niet van de bank.

De kans is groot dat Trossard komende zomer vertrekt bij Brighton & Hove Albion. Zijn contract loopt af en hij legde al enkele voorstellen tot verlenging naast zich neer.