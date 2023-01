Hein Vanhaezebrouck wil de druk op de top-vier verder opvoeren: “Het wordt een helse strijd”

AA Gent gaat zaterdagavond op bezoek bij Antwerp. Een rechtstreekse concurrent in de strijd voor Play-off 1. Toch ziet Hein Vanhaezebrouck de Great Old niet meteen als naaste tegenstander. “Dat is volgens mij toch Club Brugge, die staan maar op drie punten van ons. Antwerp telt toch alweer vijf punten meer dan ons. Voorlopig vallen wij er uit maar wie er ook afvalt, dat kan me niet schelen. Als wij er maar bij raken.”

“Iedereen kreeg enkele dagen verlof tijdens de feestdagen”, keek de Gentse coach nog even terug op de eindejaarsperiode die er toch wat anders uitzag dan gebruikelijk: “We konden allemaal enkele dagen genieten met de familie. Nu zijn we alweer een hele week aan het trainen. Alles is goed verlopen. Er zijn altijd wat kleine problemen in de winter: een kuchje hier, een niesje daar. Dat valt allemaal best mee. We klagen alvast niet en zijn klaar om 2023 te beginnen.”

En 2023 kondigt zich meteen pittig aan. Een zaterdagavondwedstrijd op de Bosuil en volgende week donderdag een partij op bezoek bij Union. De Buffalo’s kunnen zich dan ook geen uitschuivers permitteren: “We kijken naar boven. Jammer genoeg pakten we hier net voor Nieuwjaar niet de verdiende punten tegen Standard. Behalve Union, lieten de anderen gelukkig ook steken vallen. Wij zijn evenwel de achtervolgers en wij worden geacht te profiteren van puntenverlies van de koplopers.”

“Nu moeten we op bezoek bij een rechtstreekse concurrent die weinig punten laat voor eigen publiek. In België is alles mogelijk. Genk verliest opeens in Kortrijk. Niets is makkelijk. Alle matchen in België zijn moeilijk. Voorlopig vallen wij er uit. Ik zei al dat het heel moeilijk zou zijn om er bij te raken omdat er vier goede ploegen voor ons staan. We zien dan wel wie er afvalt, dat kan me niet schelen. We zullen er alles aan doen om erbij te raken. Het wordt een helse strijd om erbij te raken.”

Op de Bosuil treft AA Gent een tegenstander die de voorbije maanden niet altijd kon overtuigen. Toch heeft Vanhaezebrouck nog altijd veel respect voor de ‘Great Old’: “Nee, Antwerp heeft misschien een mindere reeks neergezet, toch verloren ze thuis enkel tegen Genk. Dus ze blijven moeilijk te kloppen. Brugge is volgens mij momenteel de dichtste concurrent, die staan maar op drie punten van ons. Antwerp telt toch al vijf punten meer dan ons. Maar alles is zo onvoorspelbaar.”

“De grootste plus: we zagen niemand uitvallen”

Een nieuw jaar, een nieuwe start. Ook voor de Buffalo’s die op bijna alle sterkhouders kunnen rekenen: “We zagen de voorbije weken niemand uitvallen. Dat is misschien wel de grootste plus. Vorig jaar waren we in januari flink gehavend. Blessures, COVID maar plotseling vertrok ook Tissoudali naar de Afrika Cup. Dat hadden we niet meteen verwacht. We hadden toen nochtans niet de moeilijkste tegenstanders op papier maar toch verloren we teveel punten. Als je ziet hoe we toen goals slikten, tja, dat mag niet gebeuren. Zelfs als je enkele jongens mist.”

“Nu zien we Lemajic en Hanche-Olsen al trainen. Ook Tissoudali traint al buiten maar wel nog niet met de groep. Fofana kon pas vandaag met de groep aansluiten. Hij zal dit weekend met de beloften spelen. Voorts kan ik over iedereen beschikken. Dat is al wel anders geweest. Het lijstje met afwezigen was vaak veel langer. Jongens zoals De Sart kunnen nu telkens trainen, dat merk je. Je ziet ze dag na dag sterker worden.”

Ondertussen wachten anciens zoals Kums, Odjidja en Ngadeu nog steeds op een seintje van de Gentse directie. Samen met nog heel wat Gentse spelers loopt hun contract af in juni. Vanhaezebrouck beseft dat dit een invloed heeft op de gemoedsrust van deze jongens. Toch vraagt hij wat begrip: “Ik ben de club niet. Ik geef advies aan de club, niet aan de journalisten. Ik bespreek dat met de groep maar overdrijf daar niet in.”

“Ze moeten dat een plaats geven”

“Ze zijn er mee bezig maar ik merk het niet. Ik stel het ook niet vast op training. Dat is goed. Ze zijn geconcentreerd op hun job. Logisch dat ze er mee bezig. Familiaal ook hé. Ze moeten dat een plaats geven. Thuis moeten ze niet vies rondlopen, de partners ook niet. Ze moeten geduld hebben. Als ze hun niveau optillen, komen er wel oplossingen uit de bus voor iedereen. Vooral focussen op wat je aan het doen bent.”

Vanhaezebrouck beseft dat de bewegingsvrijheid van de Buffalo’s momenteel eerder beperkt is: “Ik verwacht niet meteen een karrenvracht aan nieuwe spelers. Anderzijds, dit is ook de moderne tijd. De clubs die drie jaar op rij kunnen werken met dezelfde spelers, zijn op één hand te tellen. Club kon dat een periode met Vanaken, Vormer,enz. Genk slaagde daar ook eens in. Niet iedereen is daar toe in staat. Het zijn ook niet toevallig twee ploegen die financieel sterk staan.”

“Dat hoort ook bij het voetbal. Sommige clubs kunnen sneller beslissen. Omstandigheden spelen daarbij ook een grote rol. Ook onze sportieve situatie kan daarin meespelen. Vanzeir zei deze week dat hij zich enkel concentreert op Union, ondanks de interesse vanuit het buitenland. Wel, dat heeft hij goed gezegd. Ik ben het gewoon, als je zoveel jaar coach bent geweest bij Kortrijk. Ik ben niet anders gewoon. Ik heb hier ook alles helemaal omgegooid in mijn eerste periode.”

Money talks. Ook in de Jupiler Pro League anno 2023: “Als er interesse is voor je spelers en je kunt wat geld binnenhalen, dan vertrekken ze. Zelfs Brüls vertrekt zes maanden voor het einde van zijn contract, dat is de realiteit van het voetbal. Spelers moeten daar ook kunnen mee omgaan. Als je op het einde van je contract bent, is dat niet meer zoals vroeger. Toen onderhandelde men al een jaar op voorhand. Dat is niet meer zo bij meer dan 90% van de clubs.”

“We hebben nog een hele maand transferperiode. We haalden deze zomer bijvoorbeeld ook Jens Petter Hauge binnen maar gaan hem nu ook niet plots buiten duwen. Hij ligt in de weegschaal met andere jongens. We verwachten wel meer. We haalden er iemand bij met redelijke credentials, die bij grote clubs speelde. Momenteel ligt hij in de weegschaal met de jonge mannen en verliest hij vaak de strijd. We hadden meer verwacht maar je kunt hem niets verwijten qua drive. Het komt er gewoon nog niet altijd uit. Hij moet verder doen en positief blijven evolueren.”