Union-trainer Karel Geraerts over gegeerde Dante Vanzeir: “Ik voel dat Dante zeer betrokken is”

Er is interesse van New York RB voor Union-spits Dante Vanzeir, maar Karel Geraerts breekt er zijn hoofd niet over. Net zomin maakt hij zich zorgen over de afwezigheid van Teddy Teuma tegen Anderlecht: “Het is nu aan anderen om op te staan.”

New York RB uit Amerika heeft zijn belangstelling geuit voor Dante Vanzeir. Concreet is het allemaal niet, Vanzeir start normaal gezien in de derby tegen Anderlecht. “Dit soort geruchten horen erbij”, aldus Union-trainer Karel Geraerts. “Het is nu eenmaal januari. Of ik met hem spreek om hem te overtuigen te blijven? Dat is niet aan mij. Dante weet dat hij belangrijk voor ons is en dat ik op hem reken. Ik voel dat hij zeer betrokken is. Ik wil dat Dante zich focust op Union.” Geraerts voegde er ook nog aan toe dat hij deze mercato geen nieuwkomers nodig heeft als er niemand vertrekt.

Union won al vijf keer op rij van Anderlecht. Volgt er ook een zesde keer? “We gaan niks cadeau krijgen”, weet Geraerts. “Er is bij Anderlecht een nieuwe coach met nieuwe accenten, het wordt sowieso oppassen. We hebben ook geen psychologisch voordeel of zo. We gaan er alles aan doen om te winnen en tweede te blijven.”

Geen Teuma

Dat moet Union doen zonder de geschorste Teddy Teuma. Een aderlating, want de aanvoerder is sterk bezig. “Maar nu is het aan anderen om op te staan. Het spreekt voor zich dat we Teddy gaan missen, hij is een sleutelspeler, maar er zijn genoeg jongens die ons iets kunnen bijbrengen, desnoods op een andere manier. We gaan geen gebrek aan grinta hebben, wees maar gerust. Mijn ganse kern heeft een enorme wil om te winnen.”