KRC Genk zesde keer in zeven matchen tegen nieuwe coach: “Analyse van drie ploegen gemaakt”

Het is een wel heel straffe statistiek: voor de zesde keer in zeven wedstrijden - de uitzondering is de bekermatch in Westerlo - staat KRC Genk tegen een ploeg, die recent een trainerswissel doorvoerde. Voor de tweede maal wordt de wedstrijd tegen Racing zelfs het debuut van de coach van de tegenpartij. Na Brian Riemer (Anderlecht) staat ook Scott Parker in Genk voor het eerst langs de zijlijn als trainer van Club Brugge.

Geen cadeau voor Wouter Vrancken en zijn staf, die niet goed weten aan welke opstelling, veldbezetting en tactiek ze zich mogen verwachten.

“Daarom hebben we wedstrijdbeelden geanalyseerd van zowel Club Brugge als van Parkers ex-clubs Fulham en Bournemouth”, aldus Vrancken. “Natuurlijk gaan wij in de eerste plaats uit van onze eigen sterkte en principes. Maar elk detail kan het verschil maken. Je wil als staf de spelers toch optimaal voorbereiden op de wedstrijd en dingen aangeven, waarmee ze geconfronteerd kunnen worden. Die dingen komen ook terug tijdens de trainingen voor een wedstrijd.”

Wat er typisch is aan de ploegen van coach Scott Parker? “Daar ga ik nu niet dieper op in”, glimlacht Vrancken. “We gaan de tegenstrever niet slimmer maken dan hij al is. Maar we hebben ons licht ook opgestoken over het Kanaal.”

© Dick Demey

Lessen van Kortrijk

KRC Genk sloot 2022 af met een uitzonderlijke nederlaag. Eentje die niet is blijven hangen maar ook niet onopgemerkt mag voorbijgaan.

“Omdat zo’n nederlaag ook zijn oorzaken heeft”, zegt Vrancken. “Daar moet je mee aan de slag. In Kortrijk wisten we waar de ruimtes lagen, alleen maakten we er geen gebruik van. Vooral onze laatste pass was te vaak niet goed genoeg. Net zoals in de beker tegen Anderlecht ontbrak het ons ook aan diepgang. Daarvoor hebben we de nodige oplossingen geformuleerd.”

Ook uit de onverdiende nederlaag (3-2) uit de heenmatch kunnen op die manier lessen worden getrokken. “Revanchegevoelens zijn er niet echt, omdat die prestatie ons ondanks alles veel vertrouwen heeft gegeven en de basis was voor de rest van de heenronde. Natuurlijk ben je als speler even pissed na zo’n nederlaag. Maar we kunnen veel meer met een analyse van de dingen die we goed of minder goed deden in die wedstrijd.”

Twaalfde man

Voor het eerst in meer dan drie jaar kan in de Cegeka Arena het bordje ‘Uitverkocht’ worden bovengehaald. Tot groot jolijt van de coach.

“Het stemt ons heel gelukkig dat het enthousiasme zowel op als naast het veld aanstekelijk werkt. Bovendien is het een enorme extra troef, die mee het verschil kan maken. Dat zag je in onze vorige thuismatch, het bekerduel tegen Anderlecht. Na een lange WK-break moesten we meteen verlengingen spelen. Fysiek is dat bijzonder zwaar maar dankzij een extra zetje van de twaalfde man hebben we ons voor de kwartfinales kunnen kwalificeren.”