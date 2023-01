Agenten krijgen stevige klappen door omstanders die arrestant bevrijden: één agent bijna maand arbeidsonbekwaam

De feiten speelden zich woensdagnamiddag af op het beruchte Jaques Franck Square in Sint-Gillis, net buiten het centrum van Brussel. Een politiepatrouille hield een man op een scooter staande, een dealer die een grote hoeveelheid cannabis en cocaïne bij zich had.

Op het moment dat de agenten de dealer in de boeien wilden slaan, mengde zich een tweede kerel in de debatten, mogelijk een vriend van de drugsdealer. Toen de agenten ook die man wilden arresteren, verzette die zich. Hij viel de agenten aan, uitte doodsbedreigingen en riep naar omstanders om hem te komen helpen. Verschillende jongeren, waaronder ook enkele van zijn vrienden, gaven gehoor aan zijn oproep en het kwam tot een vechtpartij waarbij de politiemensen rake klappen kregen. Ook agenten van een tweede patrouille die ter hulp was gekomen, deelden in de slagen.

Arbeidsongeschikt

Door het geweld slaagden de dealer en drie andere betrokkenen erin om te ontkomen. De aanstoker die de omstanders opriep om de politie aan te vallen, kon wel gevat worden. Hij is ter beschikking gesteld van het parket. Het is op dit moment nog niet duidelijk of hij ook aangehouden is.

Drie betrokken agenten raakten gewond bij het incident. Ze zijn allemaal arbeidsongeschikt. De zwaarst aangepakte agent zou 28 dagen arbeidsongeschikt verklaard zijn, zo vernemen we van Sarah Frederickx, woordvoerster van politiezone-Zuid waartoe Sint-Gillis behoort. Eén van de agenten zou mogelijk geopereerd moeten worden.

“Spijtige evolutie”

“Het Jaques Franck Square is dan wel een hotspot, maar dit is spijtig genoeg geen geïsoleerd geval”, voegt de woordvoerster er nog aan toe. “We zien steeds vaker dat als politiemensen een crimineel willen arresteren die vaak hulp krijgt van omstanders die zich tegen de politie keren en die geweld gebruiken om de crimineel te bevrijden. We zien het ook bij huiszoekingen, daar moet vaak extra politiepersoneel worden ingezet om omstanders af te houden. Het is een heel spijtige evolutie.”