Grondwaterstanden blijven laag, ondanks neerslag in december

De toestand van het grondwater in Vlaanderen blijft overwegend droog voor de tijd van het jaar, ondanks de neerslag in de tweede helft van december. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij vrijdag.

Ondanks het feit dat begin januari de grondwaterstanden op 91 procent van de meetplaatsen gestegen waren ten opzichte van een maand eerder, is er geen verbetering voor de tijd van het jaar zichtbaar. De toestand blijft overwegend droog, luidt het bij de VMM.

Zo vertoonde 58 procent van de meetplaatsen van de zogenaamde freatische grondwaterstand - de bovenste laag grondwater - op 3 januari een lage (33 procent) tot zeer lage (25 procent) stand. Voor de tijd van het jaar is de grondwaterstand op 29 procent van de meetplaatsen normaal, op 13 procent hoog en op 3 procent zeer hoog.

De situatie is zo veel droger dan begin vorig jaar. In januari 2022 waren er nog 7 procent lage tot zeer lage grondwaterstanden. In vergelijking met januari 2021 is de situatie wel wat beter: toen was 69 procent van de grondwaterstanden laag tot zeer laag, tegenover 58 procent vandaag dus.

Wat de waterlopen betreft, heeft de neerslag van december voor een duidelijke stijging van de huidige 14-daags gemiddelde debieten gezorgd. Op de meetplaatsen op de onbevaarbare waterlopen was op 3 januari sprake van 51 procent normale debieten, 30 procent hoge debieten en 14 procent zeer hoge debieten. Op 3 procent van de meetplaatsen was het gemiddelde debiet laag, op 1 procent zeer laag.

De hoge en zeer hoge gemiddelde debieten voor de tijd van het jaar komen verspreid over Vlaanderen voor. Zowel op korte (48 uur) als langere termijn (10 dagen) worden op dit ogenblik geen kritieke overstromingen vanuit de onbevaarbare waterlopen voorspeld, zegt de VMM.