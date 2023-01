Tragisch overlijden van Tibau blijft zwaar doorwegen bij ouders: “We beginnen nu pas te beseffen dat we een kind verloren hebben”

Erika Brandt toont de urne van haar zoon Tibau Verelst in het ouderlijk huis in Kasterlee. — © BERT DE DEKEN

Kasterlee, Lille, Turnhout

Ruben B. (23) uit Turnhout, de jongeman die in dronken toestand de dood van Tibau Verelst (18) uit Kasterlee op zijn geweten heeft, kende in juni vorig jaar na een aanslepende rechtszaak zijn definitieve straf. Hoewel er een eind gekomen is aan het proces, blijft het verdriet bij Steve Verelst (46) en Erika Brandt (48) uit Kasterlee nog heel groot. “We beginnen nu maar pas te beseffen dat we een kind verloren hebben”, zegt Erika.