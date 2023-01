Cristiano Ronaldo krijgt slecht nieuws over debuut bij Al-Nassr, “Manchester United kan Portugees uit de nood helpen”

Volgens de statuten van de FIFA moet een dergelijke sanctie door een bond van een ander land worden overgenomen. In een verklaring zei de Wereldvoetbalbond echter dat het in dit geval aan de Saoedische federatie is om te bepalen of dat daadwerkelijk gebeurt.

“Deze schorsing zal van toepassing zijn zodra hij officieel is geregistreerd”, bevestigde een bestuurder van de club aan AFP de sanctie.

© AFP

Donderdag raakte bekend dat Ronaldo voorlopig nog niet kan debuteren voor zijn nieuwe team Al-Nassr omdat de Saoedische club zijn quotum van buitenlandse spelers heeft overschreden. CR7 is immers de negende buitenlandse speler die zich bij Al-Nassr aansluit, en de club overschrijdt daarmee het maximum van acht dat door de Saoedische voetbalbond is toegestaan. Een andere buitenlandse speler moet dus eerst vertrekken.

Volgens Saoedische media is de Oezbeekse middenvelder Jalaluddin Masharipov het kind van de rekening en moet hij opkrassen om plaats vrij te maken voor Ronaldo. In Engeland klinkt het dan weer dat Manchester United - jawel, zijn ex-club - de Portugees te hulp zou kunnen schieten. De club zou geïnteresseerd zijn in een uitleenbeurt voor de Kameroense spits Vincent Aboubakar.