Bewoners en personeel rusthuis Sint-Jozef diep onder de indruk van overlijden Lisette (81): “Ze had een hart van goud”

Anna (links) en Lisette (rechts) overleden allebei aan hun verwondingen na de zware brand in Kerksken. — © IF

Haaltert/Kerksken

Woensdagnacht woedde een zware brand in de woning van Lisette De Ryck (81), weduwe van ‘bingokoning’ Willy Michiels. Lisette en haar Roemeense mantelzorgster Anna (59) zaten gevangen in het inferno en dienden geëvacueerd te worden. Anna overleed kort na aankomst in het ziekenhuis. Lisette werd nog overgebracht naar het ziekenhuis in Brugge, maar donderdagnamiddag bezweek ook zij aan haar verwondingen. De bewoners van woonzorgcenturm Sint-Jozef, waar Lisette wekelijks op donderdag op bezoek kwam, zijn in diepe rouw.